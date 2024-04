Caen. La vente de colis mystères fait un carton

Il y avait foule, jeudi 4 avril à 10 heures, aux Rives de l'Orne. Les curieux sont venus par centaines pour l'événement qui se tient jusqu'à samedi : l'achat de colis surprises. Le concept est simple : une entreprise achète des colis perdus, provenant de commandes internet, et les mets en vente sans les avoir ouverts. Une proposition qui fait déjà un carton : pour l'évènement à Caen, il y en avait six tonnes, soit plus de 10 000 colis !

"C'est un peu comme à la loterie"

Une file d'attente gigantesque patientait devant la boutique éphémère. Les intéressés sont venus en masse, tous dans l'espoir de tomber sur une pépite.

"C'est intéressant parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on achète, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, alors je tente", explique une cliente, Debora Emmanuel.

Ludovic Thueux soupèse les colis avec sa femme, pour essayer de deviner ce qu'il peut y avoir dedans : "C'est un peu comme à la loterie, ça peut être tout ou rien."

Les clients déboursent parfois plusieurs centaines d'euros. François Jardin est le gérant de l'entreprise Mon Colis Mystère : "Je dis toujours aux gens de ne pas dépenser des fortunes pour ne pas être déçu." Il ajoute cependant : "Mais parfois, il y a tout de même d'heureuses surprises, comme des IPhone, ou de beaux écouteurs."

Il est probable que tous les colis soient vendus avant samedi 6 avril. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Instagram mon colis mystère.

