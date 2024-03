Étretat. Pâques en famille : vivez un après-midi unique au Donjon Domaine Saint Clair

L'équipe du Donjon Domaine Saint Clair a organisé une journée spéciale pour célébrer Pâques en famille, le dimanche 31 mars. Sur les hauteurs d'Etretat, vous êtes invité à un après-midi rempli de divertissement et de joie, spécialement conçu pour les petits à partir de 4 ans, mais aussi pour les plus grands.

L'événement débutera par un goûter d'accueil avec au menu, boissons chaudes et douceurs sucrées, suivi d'un spectacle Les contes du jardin en musique, une déambulation qui explore avec humour et interaction la nature. Et puis à 17h, ce sera le top départ de la tant attendue chasse aux œufs ! Une multitude de friandises chocolatées sont à retrouver dans le parc de l'hôtel mais aussi d'autres surprises comme des bons cadeaux.

Cyrielle Choquet, chargée d'événementiel au Donjon Domaine Saint Clair, nous détaille cette journée :

Réservez votre participation sur le site du Donjon Etretat.