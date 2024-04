Athis-de-l'Orne. Du bio et des huiles : Jérôme Hamard, un paysan atypique

"Ici, il y a moi, mes 100 vaches et leurs 100 hectares", lance Jérôme Hamard. Après avoir exercé plusieurs métiers agricoles à travers la robotique, le paysan labellisé bio s'est installé en 2019 au lieu-dit L'Autelore, à Athis-de-l'Orne, et élève une centaine de vaches à viande de race salers.

Fils d'agriculteurs conventionnels, il savait qu'un jour il aurait une ferme. "On avait des vaches, des veaux, des cochons, de la volaille… D'avoir toujours goûté des choses de la ferme, je me disais : 'quand je partirai de chez mes parents, je veux retrouver ça'", raconte-t-il. A son installation, le troupeau était à moitié composé de charolaises et de salers : "J'ai diminué le nombre de charolaises car je veux une viande qui ait du caractère."

Trois heures de travail quotidien

Du caractère et du goût. La qualité de sa viande, Jérôme l'obtient avec un régime simple : ses vaches ne se nourrissent que d'herbe et de foin. De plus, ses animaux sont soignés une fois par an avec des huiles essentielles pour le vermifuge. "L'objectif est de vivre avec ce qui nous entoure et m'adapter au lieu de forcer les choses, ce qui me permet d'être à une moyenne de trois heures de travail par jour, estime-t-il. C'est une stabilité de travail et de vie qui n'est pas monnayable. Je me sens serein au quotidien." Outre le foin pour ses vaches, le paysan a lancé sa propre boucherie. Après des calculs comparatifs de prix, il se sépare de l'entreprise avec laquelle il travaillait, "pousse l'idée jusqu'au bout" et construit son laboratoire de découpe. "De la naissance au colis, je fais tout sauf l'abattoir, donc je suis presque autonome", souligne-t-il. Il vend chaque mois une bête adulte de trois ans, soit environ 4 tonnes de viande par an.

Une méthode toujours gagnante

Jérôme Hamard l'assure : vendre ses vaches à une ferme conventionnelle ou récupérer une vache élevée dans ce type d'exploitation - ce qui arrive parfois - ne pose aucun problème. "Ça marche bien dans les deux sens. Dans une ferme conventionnelle, la vache est à 200% de sa capacité. En la récupérant, je vais la faire redescendre à 75-80%. Elle va peut-être moins produire, mais elle produira mieux", détaille-t-il. La situation inverse a aussi ses avantages : "Une bête qui part de chez moi pour aller en conventionnel, comme elle n'a pas été surboostée, la personne qui va la récupérer va avoir beaucoup moins de travail. L'animal aura déjà toute la puissance, mais elle n'aura pas eu le surdosage. Ça va se ressentir dans la viande qu'on mange." Conclusion : avec la méthode Hamard, tout le monde est gagnant.

