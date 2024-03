[Photos] Cherbourg. La fête foraine de retour avec des nouveautés, dont un manège unique en Europe

Jusqu'au dimanche 7 avril, manèges et stands de confiseries ont pris place sur les parkings de la plage verte, derrière la place Napoléon à Cherbourg, pour la traditionnelle fête foraine de Pâques. Cette dernière est gérée par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, sous l'œil vigilant de Pierre-François Lejeune, adjoint au maire en charge de la sécurité, des droits de place et de l'accueil des forains. Environ une centaine d'attractions sont présentes.

Constant Gazançon, responsable forain avec Dany René, évoque la fête foraine de Cherbourg comme "la plus grande fête foraine de la Manche, beaucoup plus importante que la foire de Lessay" par exemple.

Une centaine d'attractions avec stands de confiseries comprises sont présentes sur les parkings de la plage verte.

Des nouveautés au menu

Des nouveautés sont au menu comme l'Astro World, un manège unique en Europe avec des rotations à 360 degrés et quatre bras articulés.

Constant Gazançon note aussi les nouveautés et ce qui plaît aux visiteurs.

Pierre-François Lejeune, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin, devant l'Astro World, manège unique en Europe.

Une fête écoresponsable

Cette fête foraine se veut de plus en plus écoresponsable, avec des lieux exprès pour les déchets et les mégots. L'événement se déroulant au bord de la mer, la Ville invite les visiteurs à faire attention à leurs déchets qui terminent vite, avec le vent, dans la mer.

La fête est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 21h à minuit, le samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 14h à minuit. Le lundi de Pâques, le 1er avril, la fête foraine sera ouverte dès 14h. L'entrée des véhicules vers la plage verte s'effectue par la rue de la Brigantine, qui mène à l'hôtel Chantereyne, ou par la rue du Diablotin (piscine).

Différents manèges sont présents.