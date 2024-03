Cherbourg. Face à des groupes de jeunes perturbateurs, la sécurité renforcée dans ce centre commercial

La direction du centre commercial Les Eleis à Cherbourg a pris des mesures depuis les vacances d'hiver pour renforcer sa sécurité aux entrées. Des vigiles se font de plus en plus présents et des barrières ont été installées.

Des perturbations constatées

L'explication de ces décisions est toute trouvée. Selon nos confrères de La Manche Libre, des groupes de jeunes se sont montrés parfois perturbateurs, comme ce fut le cas lors des dernières vacances, fin février et début mars. Ces bandes de jeunes créent des nuisances sonores et des incivilités sont constatées dans la galerie commerciale.

Avant qu'elle ne soit supprimée, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un jeune tenter un saut depuis l'escalator du centre commercial. Contactée par Tendance Ouest, la direction des Eleis n'a pour l'instant pas répondu à nos questions.