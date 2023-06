[Dossier] Cherbourg. Face aux travaux, les commerçants font le dos rond

Ils sont visibles partout ! La Ville de Cherbourg-en-Cotentin fait face à d'importants travaux avec la rénovation des rues piétonnes et le chantier du Bus nouvelle génération (BNG). Perturbations, nuisances sonores, baisse de la clientèle, entraînent un ras-le-bol des commerçants. Pour faire face à ces chantiers, nombreux sont ceux à affronter cette période compliquée par différentes initiatives.

• Travailler ensemble

De plus en plus de commerces s'associent pour mener des opérations en commun. Ce fut le cas par exemple les 12 et 13 mai. Un grand déstockage était organisé chez Valérie Duval, au bar et restaurant La Scène des Halles, entre Mélanie Dourlen, à la tête du magasin de vêtements et chaussures pour femmes 9 bis, Fleur Hasenfratz, de la bijouterie et joaillerie, Estelle Lemercier, avec ses cosmétiques de La souris verte, et Nicolas Saghaar, pour la boutique de skate Shuffle Skateshop. "L'idée est venue autour d'un café, confie Valérie Duval. Avec les périodes de Covid, de mauvais temps et les travaux, j'ai proposé aux commerçants de se retrouver." Cet événement pourrait avoir lieu deux fois par an.

• Des commerces fleuris

Pour les beaux jours, une vingtaine de boutiques de vêtements, des restaurants et même une discothèque ont décoré leur façade de fleurs. C'est tout nouveau à Cherbourg ! Une initiative qui apporte du dynamisme et des couleurs au centre-ville. Ce phénomène était déjà présent à Londres avant d'arriver à Paris et de gagner d'autres villes comme Caen et Rouen… et depuis cette année Cherbourg. "Les personnes prennent plaisir à embellir leur commerce, cela fonctionnait au moment de Noël, maintenant cela marche pour le printemps, c'est génial", confie Jennifer Petit, décoratrice événementielle. Le concept permet d'attirer davantage de clients.

La discothèque Le Freedom est située rue Charles-Blondeau à Cherbourg.

La boutique Porte se situe 15 rue des Portes à Cherbourg.

• Les bateaux de croisière bien sûr

Se consoler avec l'arrivée de ces monstres des mers est un véritable plus pour les commerçants. 94 €, c'est la somme moyenne dépensée par chaque croisiériste, "excursion comprise" dans le nord-Cotentin. Ce chiffre doit être revu à la hausse pour l'étude réalisée cette année car il y a encore plus une volonté de consommer des croisiéristes selon Julien Bougon, directeur adjoint de l'office de tourisme du Cotentin. Une charte "Cruise Friendly" est en cours de préparation entre commerçants et croisiéristes, elle comprend les bonnes pratiques pour l'accueil des touristes.

• La fidélité des clients

Pendant les travaux, la "Carte Cotentin", créée en 2003 et comptant environ 19 000 cartes actives, est plus que jamais essentielle. Une sorte de porte-monnaie électronique : à chaque fois qu'un client fait un achat chez un commerçant du réseau, une remise est créditée sur sa carte. Pour aider les commerçants, il y a aussi les incontournables chèques cadeaux… très plébiscités par les comités d'entreprise au moment des fêtes de fin d'année.

• La fête des Normands

La 8e édition de la Fête des Normands aura lieu samedi 23 septembre. Des animations seront organisées par l'Union Cherbourg Commerces (UCC) sur la place De-Gaulle avec une scène musicale. La chance est laissée à tous les artistes et groupes locaux. La clôture de l'appel à projet est fixée au vendredi 30 juin. Renseignements auprès d'Aurélie L'hotellier, par mail à aurelie@is-event.fr ou par téléphone au 06 85 12 31 78.