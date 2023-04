Croisières à Cherbourg. Monstres des mers : quel accueil dans le Cotentin ?

AIDAMar, de la compagnie allemande à la bouche AIDA Cruises, est le premier bateau de l'année 2023 à avoir accosté quai de France à Cherbourg. De 10 heures à 20 heures, les 1 500 passagers, majoritairement de nationalité allemande, avaient le choix entre plusieurs destinations comme la découverte de la ville, les plages du Débarquement, le Val de Saire ou encore le Mont Saint-Michel.

Des ports de "repositionnement"

La cité portuaire normande était sur la route du retour vers Hambourg après plusieurs semaines entre les océans du monde, de San Antonio au Chili au Cap en Afrique du Sud, en passant par Rio de Janeiro au Brésil, Ushuaia en Argentine, Sydney en Australie ou encore l'île Maurice. "Cette compagnie ne venait jamais avant, elle est arrivée après la période post-Covid grâce notamment à la fermeture de ports anglais (Brexit)", confie Julien Bougon, directeur adjoint de l'office de tourisme du Cotentin, chargé des croisières.

2022 fut une année record avec 57 paquebots et 95 000 passagers à Cherbourg. Sur le papier, la ville fait beaucoup moins rêver qu'une ville du Brésil mais l'office de tourisme du Cotentin tire pourtant son épingle du jeu : "La façade atlantique française n'est pas forcément une destination de croisières, nous sommes des ports de repositionnement", affirme Julien Bougon. Il existe trois grandes zones de navigation pour les paquebots et Cherbourg se trouve sur le chemin : les Caraïbes, la Méditerranée et l'Europe du Nord. "Quand les bateaux terminent une saison dans les Caraïbes par exemple, ils vont en commencer une autre en se déplaçant dans une autre zone et ils s'arrêteront chez nous. Les compagnies choisissent le port qui leur convient le mieux. Ce qui plaît à AIDA, c'est notre port très bien protégé et ses installations portuaires optimales." Cherbourg est aussi une porte d'entrée vers la Normandie et ses excursions comme les plages du Débarquement, qui plaisent beaucoup aux compagnies. "Nous avons beaucoup de bateaux de mars à juin et moins l'été, mais c'est très complémentaire", rassure le directeur adjoint. Les Allemands et les Américains sont les croisiéristes les plus présents à Cherbourg.

Le panier moyen par croisiériste : 94 €

Chaque croisiériste dépense en moyenne, "excursion comprise" dans le nord-Cotentin, environ 94 € selon des chiffres publiés en 2016. Une nouvelle étude des retombées économiques sera commandée en 2024. "Il y a en tout cas une volonté de consommer des croisiéristes. L'important pour nous est de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Nous voulons une qualité d'accueil à la mesure de nos ambitions. Nous ne voulons pas nous diriger vers une croissance déraisonnée et arriver à 50-60 paquebots où on se retrouverait en difficulté." Par ailleurs, une charte "Cruise Friendly" est en cours de préparation entre commerçants et croisiéristes. "Il s'agit d'une charte des bonnes pratiques pour un l'accueil des touristes", ajoute-t-il.