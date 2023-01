Se déplacer dans le nord-Cotentin. "On ne veut pas chasser la voiture, on veut offrir des alternatives"

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin et l'Agglo du Cotentin s'associent pour moderniser leur réseau de mobilités. Un gros chantier est en cours : le Bus nouvelle génération (BNG).

Un nouveau Cherbourg-en-Cotentin est en train de se dessiner avec le projet de Bus nouvelle génération (BNG). Ce nouveau service proposé à la population entrera en fonction d'ici 2024. Il doit améliorer la circulation de tous en ville, que ce soit en voiture, en bus, à vélo ou à pied… Le BNG prévoit "une meilleure répartition des modes de transport", plus de végétation en ville et plus d'espaces publics agréables. Car pour David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, "derrière le BNG, il y a de l'aménagement urbain et de la mobilité douce, et une volonté d'avoir un réseau encore fluide" : "Un réseau est efficace si sa vitesse commerciale (temps de transport dans un bus) est efficace." Comprenez : des bus auront leurs voies dédiées du début à la fin et ne connaîtront pas les bouchons !

[photo2]

BNG : un premier départ dès 5 h 30,

jusqu'à minuit le week-end !

Ce projet bénéficiera à l'ensemble du réseau Cap Cotentin. Pour Arnaud Catherine, vice-président aux mobilités à la communauté d'agglomération, "l'objectif de ce nouveau réseau qui n'avait pas changé depuis plusieurs années est de permettre à tous les usagers d'avoir des bus, sortes de tramways, fiables, à l'heure, avec une fréquence élevée, une grille et une amplitude horaires élargies". Le temps de trajet sera réduit sur l'ensemble du réseau, le premier départ des bus est prévu à 5 h 30 au lieu de 6 h 30 actuellement, avec une fin prévue jusqu'à 22 heures contre 21 heures en semaine, et même minuit le week-end.

Avec aucun retard prévu sur ces lignes BNG. "Cette infrastructure va permettre de s'extraire de la circulation aux heures de pointe, il y aura donc une fiabilité avec des voies dédiées", détaille Arnaud Catherine. Avec le BNG, cinq nouvelles lignes de bus seront créées sur le réseau actuel. Il prévoit de desservir les quartiers Est et Ouest de Cherbourg-en-Cotentin, ainsi que le port et les hauteurs de la ville. La gare sera transformée en pôle d'échanges multimodal et trois stations intermodales seront créées en entrée de ville.

[photo3]

La tarification est unifiée avec le trajet à 1 € ou la journée à 4 €, ou solidaire avec des tarifs dégressifs et la gratuité proposée en fonction du quotient familial.

Aujourd'hui, le chantier est arrivé à son quatrième mois. "Nous respectons le calendrier prévu et le secteur gare sera livré pour l'automne 2023 alors que c'était programmé pour 2024", ajoute l'élu. L'inauguration de la première station intermodale, à Anjou, quartier Les Provinces, est prévue début 2023. Celle pour le nouveau Quai Alexandre III à l'été 2023. Le lancement officiel du BNG est programmé à 2024.

Des travaux et des tensions

Comme pour tout projet - comme celui-ci "de grande envergure" -, les travaux peuvent perturber la circulation et la vie commerçante (lire par ailleurs) : "Nous entendons les critiques, fait remarquer David Margueritte. Mais on ne peut pas moderniser un territoire sans travaux. Je ne regarde pas dans le rétroviseur et je pense que ces aménagements seront une réussite. Si on est trop dans la critique, il y a toujours le risque de ne rien faire sous la pression de tel ou tel intérêt."