[Photos + vidéo] Normandie. Brittany Ferries poursuit sa mise au vert : deux navires baptisés à Cherbourg

700 000 passagers en 2020 puis 500 000 en 2021 entre la France et la Grande-Bretagne, contre 2,5 millions en 2019. La compagnie maritime Brittany Ferries, présente au Havre et à Cherbourg, a souffert avec la Covid-19 puis le Brexit, mais a su se ressaisir avec 1,8 million de passagers l'an dernier, et prévoit même de dépasser les deux millions de passagers pour 2023. Et le passeport obligatoire désormais pour rejoindre les Anglais est rentré dans les mœurs ! De même, les groupes linguistiques reviennent et les échanges scolaires reprennent, ce que Brittany Ferries avait quasiment perdu en 2022.

Jean-Marc Roué Impossible de lire le son.

Jean-Marc Roué, président de Brittany Ferries, avec Agnès Firmin - Le Bodo, élue normande représentant le gouvernement, Christophe Mathieu, directeur général, David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, et Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin.

Trois navires au gaz naturel liquéfié

Dans le cadre d'un ambitieux plan de renouvellement de sa flotte, la direction avait organisé mercredi 22 février le baptême de deux nouveaux ferries, le Galicia et le Salamanca, à Cherbourg. Ils sont désormais propulsés au Gaz naturel liquéfié (GNL). Christophe Bergeroux, commandant du Salamanca, s'explique : "L'intérêt du GNL, c'est 30 % en moins d'émissions de gaz à effet de serre et plus du tout de particules fines. Par exemple, il n'y a plus de fumée grise à l'arrière du navire."

Christophe Bergeroux Impossible de lire le son.

Christophe Bergeroux, commandant du Salamanca de la compagnie Brittany Ferries.

Le Galicia, navire amiral de la flotte de la compagnie construit en 2019, long de 214,5 m, actuellement en liaison avec Porsmouth, assurera à partir de mars la liaison Cherbourg-Rosselare en Irlande et Santander en Espagne. Sa marraine d'origine espagnole est Maria Le Drian, ancienne vice-présidente au tourisme de la Région Bretagne et épouse de Jean-Yves, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères.

Maria Le Drian Impossible de lire le son.

Le Salamanca, lui, est l'un des deux E-Flexer de la compagnie propulsé au GNL. Ce dernier, mis en service il y a un an, dessert Portsmouth mais aussi Bilbao, en Espagne. Quant à sa marraine irlandaise, il s'agit de Rachel Duffy, élue Rose de Tralee lors d'une compétition internationale. "Nous avons choisi Cherbourg pour ces baptêmes car l'année 2023 va voir aussi ici le commencement des travaux de notre offre multimodale qui démarrera en 2024, indique Jean-Marc Roué, président de Brittany Ferries. Par ailleurs, nos réservations pour cette année se passent plutôt bien."

Les deux marraines de Salamanca et Galicia avec Jean-Marc Roué, président, et Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Armées.

Ces deux navires seront prochainement rejoints par un troisième E-Flexer, le Santoña, qui sera livré à la Brittany Ferries dans les prochaines semaines. Agnès Firmin - Le Bodo, élue normande et ministre déléguée à la Santé, représentait le gouvernement lors de cette cérémonie, à laquelle a pris part également Niall Burgess, ambassadeur d'Irlande en France. Une bouteille de champagne contre les coques des navires a également été lancée : cela porte bonheur selon les commandants. Enfin, deux navires hybrides GNL/ Électrique arriveront en 2024 et 2025.

Jean-Marc Roué Impossible de lire le son.

Une vue depuis le Salamanca sur le Galicia.