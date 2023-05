Cherbourg. Travaux : que se passe-t-il près du Pont tournant ?

Le chantier de construction du Bus nouvelle génération (BNG) à Cherbourg-en-Cotentin se poursuit. Des travaux sont notamment entrepris quai Alexandre III. À proximité, près du Pont tournant, des fouilles archéologiques sont aussi menées depuis le mardi 2 mai, pour quatre semaines, avant une reprise des opérations pour le BNG.

Un rond-point remplace les feux tricolores près du Pont tournant, à Cherbourg.

Les feux tricolores remplacés par un rond-point

"Nous sommes sur le périmètre de l'ancienne enceinte du château fort de Cherbourg, précise Sébastien Fagnen, adjoint au commerce et vice-président à l'Agglo du Cotentin. L'Institut national de recherches archéologiques préventives [INRAP] a considéré qu'il y avait matière à continuer les fouilles." Une partie de la chaussée est donc impossible d'accès et des modifications de circulation ont été apportées. En effet, les feux tricolores situés quai de Caligny ont disparu et sont remplacés depuis le mercredi 19 avril par un rond-point de chantier. Un vrai giratoire sera mis en place juste après les travaux du BNG.

Par ailleurs, la passerelle Michel-Legrand est également inaccessible d'un côté, toujours en raison des travaux du BNG.