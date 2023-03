[Photos] Cherbourg. À quoi vont ressembler les rues piétonnes après les travaux ?

C'est parti ! Les travaux de rénovation des rues piétonnes à Cherbourg démarrent début avril, pour une durée de deux ans. "Le plateau piétonnier est vieillissant et les réseaux vétustes, il fallait donc rénover, indique Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit de rendre les rues plus agréables, d'en faire un endroit où il fait bon vivre, où l'on a envie d'aller flâner et de faire ses courses."

La place de la Rose à Cherbourg. - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

"Une rue en travaux sera toujours accessible"

Par exemple, pour répondre favorablement à la forte demande des habitants de végétaliser la place de Gaulle, des arbres vont être replantés. Le chantier débutera par la démolition de la dalle rue du Château. "Toutes les rues ne seront pas en travaux en même temps, rassure Patrice Martin, adjoint en charge de la voirie et de l'éclairage public. Et, quand une rue sera en travaux, elle sera toujours accessible."

Les secteurs concernés par cette rénovation : rue du Château et place de l'Étoile, place du Général de Gaulle et rue Maréchal-Foch, rue du Commerce, passage de la Rose et rue Grande-Rue, rue des Portes, place de Verdun, et rue des Fossés.

Calendrier prévisionnel des travaux • Rue du Château : semaine du 27 mars, préparation et installation du chantier ; avril 2023, début de la démolition de la dalle ; mi-mai 2023, début des travaux GRDF ; fin août 2023, début des travaux d'eau et assainissement, Agglomération du Cotentin ; janvier 2024, début des travaux Enedis ; mars 2024, remise en état et pose d'un revêtement ; juillet 2024, fin des travaux sur la rue du Château. • Place de l'Étoile : mai 2023, début de la démolition de la dalle ; octobre 2023, début des travaux GRDF ; janvier 2024, début des travaux Agglomération du Cotentin ; février 2024, début des travaux Enedis ; automne 2025, revêtement. • Place de Gaulle et rue Foch : début des travaux en septembre 2023.

Le plateau piétonnier à Cherbourg après travaux. - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Les commerçants pourront être indemnisés

Les commerçants subissant un préjudice économique lié aux travaux seront indemnisés par le biais d'une commission d'indemnisation amiable, annonce aussi Benoît Arrivé. Ils devront remplir un dossier et le déposer. Un Point Info sur l'avancée des travaux a été mis en place au n°28 rue Grande-Rue. Il est ouvert le mardi, de 9 heures à 13 heures, le mercredi, de 17 heures à 19 h 30, le jeudi, de 10 heures à 16 heures, et les premiers et troisièmes samedis du mois, de 10 heures à 12 h 30.