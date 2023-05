[Photos] Cherbourg. Des façades de commerces fleuries et fruitées pour dynamiser le centre-ville

C'est nouveau à Cherbourg ! À l'occasion du printemps, des boutiques de vêtements et un restaurant ont décoré leur façade de fleurs ou de fruits. Une initiative qui apporte du dynamisme et des couleurs dans un centre-ville perturbé par les travaux des rues piétonnes et le chantier du Bus nouvelle génération (BNG).

La façade fleurie du restaurant Le Commerce à Cherbourg a été décorée par la Maison Yvon.

Un concept nouveau

Le concept des décorations florales arrive de Londres, au Royaume-Uni. Ce phénomène a franchi le pas il y a quelques années en France, d'abord à Paris, avant de gagner d'autres villes comme Caen et Rouen… et depuis cette année Cherbourg. "Les personnes prennent plaisir à embellir leur commerce, cela fonctionnait au moment de Noël, maintenant cela marche pour le printemps, c'est génial", confie Jennifer Petit, décoratrice événementielle à Cherbourg.

Les promeneurs et les touristes prennent même des photos de ces boutiques originales pour ensuite les poster sur les réseaux sociaux. Le concept permet d'attirer davantage de clients.

Du vert et du jaune pour la boutique Chez Lorette

Le magasin de vêtements pour femmes Chez Lorette, ouvert depuis mars rue des Portes à Cherbourg, a fait appel à Jennifer Petit de By Jenny pour réaliser sa façade : "Nous avons voulu garder le code couleur d'un vert très pétant et d'un jaune très présent, le citron est tendance cet été et nous avons vraiment ce côté printemps et fraîcheur", ajoute Jennifer.

Un artisan local a été sollicité pour la réalisation d'un vélo peint en jaune et accompagné de tournesols par exemple, qui fait ressortir la façade verte de Chez Lorette.

La façade de Chez Lorette à Cherbourg séduit.

D'autres commerces jouent le jeu

De son côté, la brasserie Le Commerce, rue François La Vieille, a travaillé avec la Maison Yvon, à La Glacerie, pour réaliser la façade en fleurs. Les gérants du restaurant et les décorateurs se sont confiés à nos confrères de La Manche Libre.

La boutique Porte 15, spécialisée dans une gamme de prêt-à-porter de créateurs, de bijoux, d'accessoires de décoration, a collaboré avec Deschamps Paris. Des commandes sont prévues pour d'autres commerces dans le centre-ville.

Selon Jennifer Petit, "la décoration prend une part un peu plus importante d'année en année".