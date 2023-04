Commerce. Chez Lorette, une nouvelle boutique de prêt-à-porter pour femmes à Cherbourg

Dans l'espace réservé aux piétons, Camille Alvernhe a ouvert Chez Lorette, une boutique de mode pour femmes, au 35, rue des Portes à Cherbourg. De couleur verte, le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 10 heures à 19 heures, et le lundi, de 14 heures à 19 heures. Auparavant vendeuse dans un autre magasin de la ville, Camille propose également la vente de vêtements, d'accessoires, de sacs, de ceintures, de chaussures et de la lingerie. "Les marques choisies sont durables et responsables", assure-t-elle.

Pratique. Chez Lorette, 35 rue des Portes à Cherbourg. Tél. 02 33 03 13 06.