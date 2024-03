Musique. A l'occasion de la sortie de "Recommence-moi", Santa répond à Tendance Ouest

Santa, la chanteuse du groupe français d'electropop Hyphen Hyphen, continue de cartonner en solo.

Son premier EP 999 se classe dans le top 15 des meilleures ventes d'albums de fin d'année grâce au succès de Popcorn salé, l'un des tubes de l'année 2023, certifié single de platine et qui comptabilise plus de 48 millions de streams dans le monde. Ses chansons Qui a le Droit, poignant manifeste, et Paris en Août, un titre pop rock, ont également rencontré leur public.

Ces premiers succès annoncent un premier album dont la sortie est attendue fin mai 2024. Le titre Recommence-moi en est le premier extrait. Avec sa sensibilité unique et sa voix envoûtante, Santa nous transporte dans un voyage émotionnel intense. Un véritable hymne à l'espoir et à la renaissance.

Fidèle à son style unique, la chanteuse et compositrice nous offre un morceau où la mélodie et les mots se rencontrent dans une harmonie parfaite. Enregistré dans sa chambre, à l'exception des voix capturées dans le même studio que Céline Dion, Recommence-moi est un véritable concentré de talent. Le mixage a été confié à Jérôme Devoise, collaborateur de Mylène Farmer, pour un résultat impeccable.

Santa s'est confiée sur ce single et sur ce premier album au micro de Tendance Ouest :

SANTA Impossible de lire le son.

Elle sera présente sur les plus grandes scènes françaises et internationales tout au long de l'année 2024. Une occasion unique de découvrir son univers envoûtant et de vibrer au rythme de ses mélodies inoubliables. Retrouvez-la au festival Papillons de Nuit le 18 mai à Saint-Laurent-de-Cuves, le 12 juillet à Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, au festival des Vieilles Charrues ou encore le 28 juin à Paris, au festival Solidays.

Santa sort "Recommence-moi", une ballade puissante. - Aline