Caen. Le retour du championnat du monde de pétanque… avec des moufles !

"Tu tires ou tu pointes ?" Pour la deuxième année de suite, l'association de commerçants Les Vitrines de Caen organise son propre championnat du monde de pétanque… avec des moufles ! Grand succès l'an dernier avec près de 80 participants, l'opération fait son retour ce samedi 30 mars de 13h à 19h, sur la place de la République. Que vous soyez débutant, confirmé ou roi du carreau, tout le monde peut y participer. Quatre catégories ont été créées : pro, amateur, média et commerçants. L'incontournable Pierre Salzmann-Crochet, speaker bien connu des Caennais au CBC et à l'USO Mondeville, viendra animer cette journée. En milieu de semaine dernière, une trentaine d'équipes étaient inscrites. Il reste encore des places à pourvoir. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au vendredi 29 mars via le lien sur la page Facebook des Vitrines de Caen. Seule mauvaise nouvelle, Amandine Petit, Miss France 2021, ne sera finalement pas de la partie. De nombreux lots sont à gagner comme des bons d'achat, des vinyles ou encore du chocolat de Pâques.