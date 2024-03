Rouen. Salon des artistes indépendants normands : "Je récupère plein de choses que je module"

C'est l'un des rendez-vous phares pour les créateurs, il s'agit du Salon des artistes indépendants normands. Cette année, pour sa 84e édition, il est de retour à la Halle aux toiles de Rouen jusqu'au samedi 24 mars. Près de 356 créateurs, dont 150 nouveaux, exposent leurs œuvres. Cet événement réunit 294 peintres, 60 sculpteurs, deux mosaïstes, dont deux représentants d'Italie et du Bangladesh.

"Dans mon œuvre, on retrouve une nouvelle technicité"

Aliriza Kilicaslan, sculpteur et peintre bihorellais, participe à cette manifestation culturelle. Cette année, il a reçu le prix "Œuvre remarquée 2024". Elle s'intitule Le présent à la lumière du passé.

"Dans mon œuvre, on retrouve une nouvelle technicité. On retrouve des personnages créés à partir d'aluminium et de noyaux d'avocats", explique-t-il. Au sein de son œuvre, on aperçoit plusieurs petits visages sculptés qui ont été disposés au sein d'une vitrine et dans laquelle ils s'entremêlent avec des collages. Pour lui, exposer dans ce salon lui "permet d'échanger avec le public et m'apporte de la visibilité".

"Je ne voulais pas forcément montrer quelque chose de précis"

Marius Frechon est sculpteur. Son atelier est situé près de Dieppe. Il expose une nouvelle fois au Salon des artistes indépendants normands. Cette année, il a reçu le 1er prix de sculpture grâce à son œuvre, Armure d'Apocalypse sérieuse.

"Je ne voulais pas forcément montrer quelque chose de précis à travers mon œuvre", confie-t-il. "Cette armure, on peut la voir comme une évolution personnelle." Sa méthode est engagée, elle consiste, entre autres, à assembler des éléments récupérés souvent destinés à la poubelle. "Je récupère plein de choses que je module", confie-t-il.

Un hommage à Jeanne d'Arc en peinture

Laurence Coudrey est une artiste peintre rouennaise. En plus d'être la présidente et commissaire d'exposition du 84e Salon des artistes indépendants normands, elle expose aussi une de ses toiles : Une voix, des voies, en référence à Jeanne d'Arc.

"J'ai débord dessiné un cheval et Jeanne d'Arc, puis j'ai recouvert le tout avec de la peinture", relate-t-elle. "Mon intention c'est de donner corps à la charge magnétique d'un personnage, capter la lumière et l'émotion."

Halle aux toiles de Rouen, 19 place de la Basse Vieille Tour. Gratuit.