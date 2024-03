80e D-Day. Emmanuel Macron à Cherbourg : doit-on craindre l'annulation des opérations et des consultations à l'hôpital le 7 juin ?

L'hôpital prépare aussi le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie. Avec la venue du chef de l'Etat Emmanuel Macron vendredi 7 juin à Cherbourg dans le cadre des commémorations du D-Day, le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) réfléchit à ne pas fixer de rendez-vous ou organiser d'opérations ce jour-là. Cela pourrait concerner tous les services, sauf les urgences.

"La circulation s'annonce difficile"

"Il y aurait zéro rendez-vous à l'hôpital, idem pour les opérations le 7 juin", confie une patiente entrée en contact avec une professionnelle de santé exerçant à l'hôpital Pasteur. Contactée par Tendance Ouest pour confirmer ou non cette information, la direction de l'hôpital Pasteur précise que "ces décisions n'ont pas encore été prises", avant d'ajouter que "effectivement, la circulation s'annonce très difficile" pour cette journée "mais, pour le moment, une annulation des programmes opératoires et de consultation n'a pas été actée". L'hôpital se trouve à proximité du pont Tournant et de la Cité de la Mer, lieu où devrait être organisée une cérémonie consacrée à la libération du port en 1944 en présence d'Emmanuel Macron.