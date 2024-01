Emmanuel Macron à Cherbourg. Ce restaurateur était une "menace" avant la venue du chef de l'Etat

Quelques jours avant le déplacement d'Emmanuel Macron, président de la République, à Cherbourg vendredi 19 janvier, Laurent Marie, patron cherbourgeois de la chaîne de restaurants Oncle Scott's a reçu la visite des Renseignements généraux (RG).

• Lire aussi. [Photos] Cherbourg. Déjeuner avec des jeunes : cordon-bleu et frites pour Emmanuel Macron !

Laurent Marie Impossible de lire le son.

"Je voulais lui montrer ma vie"

L'homme était considéré comme une "menace" selon lui avant la venue du chef de l'Etat à Cherbourg pour ses vœux aux Armées. En effet, début janvier, le commerçant avait écrit une lettre à Emmanuel Macron lui demandant de venir voir comment se déroule la vie des Français qui payent des impôts. Il lui avait alors envoyé une invitation. "Je voulais lui montrer gentiment ma vie, ce qu'un Français vit tous les jours en payant des taxes etc.", précise Laurent Marie. "Quand j'ai fait cette lettre, je ne savais pas qu'Emmanuel Macron venait à Cherbourg pour ses voeux. Cela a déclenché deux policiers qui sont venus me voir et m'ont posé des questions."

• Lire aussi. Normandie. Le vrai Oncle Scott's fait la tournée des restaurants : "La France est mon second pays"

L'Elysée a bien reçu sa demande

Le rendez-vous avec les forces de l'ordre s'est très bien passé. Le patron les a rassurés en indiquant qu'il n'était pas "méchant" et qu'il n'était pas question pour lui de perturber la venue du président de la République. En revanche, il réitère son invitation auprès d'Emmanuel Macron. Le jour du déplacement du chef de l'Etat, l'Elysée a également contacté au matin l'entrepreneur pour l'informer qu'il avait bien reçu la demande de Laurent Marie. Une réponse pourrait lui être faite dans les semaines à venir. Affaire à suivre.

• Lire aussi. [Photos] Cherbourg. Visite d'Emmanuel Macron : un premier arrêt aux Constructions mécaniques de Normandie