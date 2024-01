[Photos + vidéo] Cherbourg. Ukraine, JO 2024, économie... Ce qu'il faut retenir des vœux d'Emmanuel Macron

Lors de ses vœux aux Armées, le président de la République Emmanuel Macron a fait quelques annonces et déclarations vendredi 19 janvier, à Cherbourg. Le discours retransmis à la télévision a été prononcé dans un gymnase situé dans la base navale.

• Lire aussi. [Photos] Cherbourg. Visite d'Emmanuel Macron : un premier arrêt aux Constructions mécaniques de Normandie

Son soutien continu à l'Ukraine

Devant 350 personnes invitées, le chef de l'Etat a rappelé son soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie : "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible", explique-t-il. "Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. Nous continuerons à aider les Ukrainiens." La guerre entre le Hamas et Israël a également été évoquée : "Nous allons poursuivre nos efforts."

Jeux olympiques : 15 000 militaires mobilisés

Emmanuel Macron a également avancé quelques chiffres comme la mobilisation de 15 000 militaires pour les Jeux olympiques de 2024. D'autres chiffres ont été dévoilés par le chef de l'Etat, concernant le carnet de commandes des Armées : "Plus de neuf milliards de livraisons d'équipements et près de 14 milliards d'euros de commandes" sont au menu de cette nouvelle année. Devant les industriels, il demande à "chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement" : "Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s'étalent sur plusieurs années", a-t-il insisté.

Emmanuel Macron, lors de son discours de vœux aux armées.

Un malaise en plein discours

Lors des vœux, une jeune femme de la Marine nationale a été victime d'un malaise vagal sur l'estrade aux côtés du président de la République. Ce dernier a interrompu son discours et s'est rassuré que la militaire était entre de bonnes mains.

L'accent mis sur la jeunesse

Emmanuel Macron - qui avait fait, lors d'un déjeuner avec des jeunes, le choix du cordon-bleu et des frites à la mi-journée - a également évoqué la jeunesse et promis une "importante impulsion" du Service national universel (SNU). Un dispositif destiné à tous les garçons et filles entre 15 et 17 ans qu'Emmanuel Macron souhaite rendre obligatoire en classe de seconde. Ce programme comporte un séjour de cohésion et un temps de service à la Nation.