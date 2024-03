Alençon. Le centre hospitalier labellisé pour ses compétences sur les maladies rares

Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) l'a annoncé à l'occasion de la "Journée internationale des maladies rares", jeudi 29 février : l'établissement vient d'être labellisé “Centre de Compétence Maladies Rares, Anomalies du développement et syndromes malformatifs”. On estime que trois millions de personnes en France souffrent de l'une des sept mille maladies rares.

Concernant l'hôpital d'Alençon, il s'agit d'anomalies du développement rares, avec ou sans déficience intellectuelle, avec des diagnostics souvent très difficiles qui requièrent l'expertise clinique et biologique d'équipes entraînées avec des consultations de neuropédiatrie et de génétique. Ce nouveau centre de compétence est placé sous l'égide du centre de référence du CHU de Lille, il travaille en collaboration avec les médecins libéraux et les structures de prise en charge médico-sociales et le centre d'éducation spécialisée La Providence pour les troubles du langage et la déficience auditive.

Cette labellisation va permettre au CHICHAM d'être bien identifié parmi les autres centres sur les pathologies, mais aussi d'offrir une véritable expertise aux patients de l'Orne.

• A lire aussi : Avranches. Kelly, jeune femme atteinte d'une maladie rare, est ambassadrice du Téléthon