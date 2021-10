Emotions en chansons

“Autrement capables”, c’est un concert, qui sonne comme le couronnement d’une belle et longue histoire. Tout a commencé avec des ateliers d’expression de soi, mené par Loïc Guingouin, au centre Normandie-Lorraine de Mesnil-Esnard. Un établissement qui accueille de jeunes gens déficients visuels, accueillis ici parce qu’atteints de troubles associés. “L’idée était que ces jeunes puissent mettre des mots sur leurs émotions, explique Loïc Guingouin. Et comme, en plus d’être enseignant, je suis musicien, l’idée m’est venue que nous pourrions mettre ces textes en chansons. A ça leur a plu !”

L’année dernière, un partenariat avait été passé avec le conservatoire de Rouen qui travaillait alors sur la problématique “Musique et handicap”. Une initiative qui a permis de nombreux échange, et abouti à l’orchestration des différentes chansons par Philippe Tailleux, conseiller aux études du Conservatoire.



Travailler ensemble à un projet commun

Ce sont ces orchestrations qui ont été reprises par les élèves de l’école de musique de Bois-Guillaume-Bihorel-Isneauville. Ce sont eux qui accompagneront, le 24 mars, les jeunes, âgés de 15 à 22 ans, qui chanteront leur propre texte. “Notre objectif est de montrer qu’ils ont développé une capacité à se présenter et à chanter en public. Ils sont capables de faire des choses et d’émouvoir.”

Organiser un tel spectacle provoque forcément des rencontres. “Ils sont mis à égalité avec les élèves de l’école de musique pour monter ce spectacle. Ils sont les acteurs à part entière d’une oeuvre commune, ils produisent quelque chose et c’est valorisant pour eux, se réjouit Loïc Guingouin. Cela fait jouer la solidarité dans le travail : tous, valides comme déficients visuels regardent dans la même direction : le succès de ce spectacle.”

Pratique. “Autrement capables”, jeudi 24 mars à l’Espace Guillaume-le-Conquérant de Bois-Guillaume, à partir de 20h.

Renseignements : Centre Normandie Lorraine, 02 32 86 51 60.