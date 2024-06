Restaurant. De la ferme à l'assiette au Comptoir du paradis

Le bâtiment en impose, dans la rue du Centre Bourg, à La Ferté-Frênel. Le Comptoir du paradis est la nouvelle attraction de la ville depuis sa réouverture en avril 2023. Il a été repris par Lucas Raux et Pierre Soetaert.

La volaille de la ferme

L'accueil est chaleureux. "On a refait à neuf le restaurant en 2023", explique Lucas Raux. Les jours d'affluence, un petit salon à l'entrée permet de patienter avec un verre en attendant qu'une table se libère ou pour un digestif après le repas. Sur le chemin qui me mène à ma table, je découvre une salle classe et moderne. Les poutres sont apparentes tout comme la charpente au plafond, repeinte en vert. Des lumières suspendues en descendent.

A table, deux cartes et une ardoise pour trois menus : le plus sophistiqué à 37€, le menu rôtisserie uniquement le soir en semaine à 32,90€ et la formule du midi à 15,90€. La seconde carte est celle des vins, avec plus de 90 références. Il se chuchote même qu'il est possible d'aller choisir sa bouteille à la cave et d'y déguster un verre. Je choisis la formule du midi. Le restaurant propose une terrine du moment ou l'entrée du jour, un plat du jour ou la volaille du moment - ce jour-ci présentée dans une tourte - tout droit venue de l'exploitation agricole de Pierre Soetaert, et le dessert du jour ou la mousse au chocolat. Je débute avec la terrine, puis, pour le plat, je choisis l'excellente tourte paysanne. Elle est accompagnée de carottes et d'une délicieuse sauce. On se sent très à l'aise dans le restaurant, où les tables sont bien espacées et où un léger fond musical assure une ambiance sereine. Finalement, mon banoffee, une pâtisserie anglaise à base de crumble de fruits secs et de banane, arrive. Délicieux. En passant devant la façade, j'ai su immédiatement que je voulais déjeuner là. En ressortant, je savais déjà que j'allais y revenir.

Pratique. Ouvert le midi toute la semaine et le soir du mercredi au samedi. Tel. 02 33 84 69 04