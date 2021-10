Hockey - Ligue Magnus : les Dragons en finale

Les Dragons de Rouen se sont qualifiés pour la finale du championnat de France de Ligue Magnus en s’imposant en demi-finale face aux Gothiques d’Amiens, 3 matchs à 0.

Lors du premier match de la série, vendredi 18 mars, le round d’observation a été long. Les deux équipes ont eu du mal à se lâcher suite à la blessure grave d’un des leaders des Gothiques, Miroslav Pazak, à la 4e minute. Double fracture tibia-péroné pour ce dernier qui sera indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Le premier match s’est soldé par une victoire des Rouennais (3-1).

Pas le temps de se reposer pour les deux équipes qui se sont affrontés samedi 19 mars dans un match beaucoup plus indécis que la veille, mais plus intensif en vitesse de jeu. Rouen a arraché la victoire dans le dernier tiers temps et s’est imposé 2-1.

Le troisième match aura été complètement fou du début à la fin. Après avoir mené 4-0 au début du deuxième tiers, Amiens s'est fait dépasser, encaissant 7 buts en moins de 14 minutes par des Dragons déchaînés Ils termineront le second tiers-temps avec un petit but d’avance (7-6).

Dans le dernier tiers, Amiens pensait tenir sa première victoire dans la série, après le but marqué à deux minutes de la fin (8-7). Mais Rouen a joué son va-tout en sortant son gardien afin d’égaliser. A 20 secondes de la fin, Mathieu Brunelle envoya les Dragons en prolongation (8-8).

A l’issue des 10 minutes de mort subite, aucun vainqueur ne se dessinait. Les deux équipes ont donc dû s'en remettre à la séance des pénalties. Rouen s'est imposé, se qualifiant ainsi pour la finale, où elle affrontera Strasbourg. L’étoile Noire est en effet sortie victorieuse de sa série face à Angers.

Les deux premiers matchs de la finale se dérouleront sur la patinoire de l’Ile Lacroix les 29 et 30 mars à 20 h.