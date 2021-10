Hockey : l'expérience des Dragons a parlé lors des play-offs

Après une première victoire obtenue sur l'île Lacroix mardi 5 mars (5-2), les Rouennais ont subi un revers (2-0) le lendemain. La série s'est donc poursuivie à Morzine pour deux nouveaux matchs. Et les Rouennais ont fait parler l'expérience, s'imposant à deux reprises, non sans mal (4-3 et 4-3 après prolongation grâce à un but de Julien Desrosiers en mort subite !).

Les joueurs de Rodolphe Garnier débuteront leur demi-finale face à Briançon ces vendredi 15 et samedi 16 mars sur l'île Lacroix à 20h30. Les confrontations passées tournent à l'avantage des Normands qui se sont imposés lors des deux rencontres de la saison régulière.

Avantage de la glace

La lutte pour une place en finale s'annonce très serrée entre le deuxième et le troisième du championnat. L'avantage de la glace récupérée par Rouen au détriment de Briançon lors de l'ultime journée de saison régulière prendra toute son importance. Le troisième match de la série aura lieu vendredi 19 mars et un éventuel quatrième match le lendemain. En cas d'égalité, le cinquième match se déroulera à Rouen le 23 mars.