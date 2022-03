Hockey/Play-offs : les Dragons n'ont plus le droit à l’erreur

Si les Dragons ont été exemptés du premier tour, ils avaient suivi de près la série qui opposait les Ours de Villard aux Pingouins de Morzine. Car le futur adversaire des Normands en était le vainqueur. Et c'est Morzine/Avoriaz qui est sorti par la grande porte, trois victoires à une.

Une victoire d'emblée

Mardi 5 mars, les Dragons n'ont pas mis de temps à retrouver leur glisse et leur puissance. Ils ont remporté leur première confrontation sur le score de 5 à 1 avant de disputer la deuxième rencontre le lendemain, toujours sur l'île Lacroix. Le troisième match aura lieu vendredi 8 mars à Morzine. Si un quatrième match devait se jouer, il aurait lieu le samedi 9 mars, toujours à Morzine.

Cette saison, Dragons et Pingouins se sont affrontés uniquement en championnat et le bilan apparaît équilibré avec une première victoire pour les Rouennais (4-1) au match-retour. Après quinze jours sans compétition, les joueurs de Rodolphe Garnier doivent relancer la machine. Et ils semblent bien partis.