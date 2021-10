Jeane Manson chantera l'universel le 25 mars

Jeane Manson, dont le nom fait écho aux airs de Gospel, sera à Rouen, vendredi 25 mars. Pour cette nouvelle tournée, la chanteuse sera accompagnée de son pianiste, des choristes du Broadway’s Gospel Group et de son Chef d’Orchestre Jean-Paul Goury. Si le Gospel, qu’elle affectionne particulièrement, n’est pas absent de son dernier concert, Spiritual love Gospel, il laisse néanmoins la place à des mélodies d’aujourd’hui.



Délivrer un message de paix

“Je tourne maintenant depuis pas mal d’années avec essentiellement un répertoire de chants gospels, explique la chanteuse franco-américaine. J’avais envie de changer pour interpréter des airs de notre époque, des comédies musicales, des chansons avec lesquelles j’ai grandi aussi. Ces chants n’en gardent pas moins une portée spirituelle et universelle, même s’ils ne sont pas tous pris dans le registre religieux. Je trouvais important de donner une couleur plus internationale à ce concert en y introduisant des chants en français, anglais et espagnol.”

Après la Collégiale Notre Dame de Vernon, Jeane Manson a choisi, comme 2e date de sa tournée, la ville aux cent clochers. “Pourquoi avoir choisi de venir chanter à Rouen ? Je vis dans l’Eure, et même si je n’habite pas très loin, je n’ai encore jamais donné de concert ici. C’est une chose que j’avais envie de faire depuis longtemps. Et puis, je vois cela comme une sorte de retour aux sources : une grande partie des artistes et des musiciens avec lesquels je travaille viennent de Rouen ! Enfin c’est la ville aux cent églises, un concert comme Spiritual Love Gospel me paraît s’intégrer tout naturellement dans un paysage tel que celui-ci. ”

Pratique. Spiritual Love Gospel, vendredi 25 mars, 20h30, église Saint Godard, Rouen. Durée : 1h50. Billetterie : Office de Tourisme de Rouen au 02 32 08 32 40, ainsi qu’à la Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Virgin. M. Placement libre assis. Eglise chauffée. Dédicace et rencontre avec le public à l’issue du concert.