Métropole de Rouen. Futur grand stade : des études lancées sur l'actuel parking du Zénith

Le projet se précise peu à peu, même s'il ne doit pas voir le jour avant les années 2030.

La Métropole Rouen Normandie indique, jeudi 22 février, qu'elle va lancer des études pour la construction d'un futur grand stade sur l'actuel parking du Zénith-Parc des Expositions. "Le site a été retenu du fait de la grande surface disponible et déjà artificialisée, d'une très bonne desserte transports en commun, d'une voirie adaptée en cas de forte affluence et de l'environnement peu résidentiel en proximité directe, limitant le risque de nuisance", précise le communiqué. Un nouveau parking en ouvrage sera en principe réalisé pour une offre de stationnement commune entre le stade, le Zénith et le Parc des Expositions. La décision a été prise, mardi 20 février, par la commission des sports de la Métropole Rouen Normandie.

Quatre sites écartés

Le nouveau stade doit permettre de "s'aligner avec la dynamique insufflée dans le domaine du sport dans la Métropole." Le stade Diochon, plus que centenaire, apparaît vieillissant et surtout trop utilisé avec ses trois clubs résidents que sont Quevilly Rouen métropole, FC Rouen et Rouen Normandie rugby.

Jusqu'à maintenant, cinq sites étaient à l'étude avec comme critère une surface d'au moins de cinq hectares, la maîtrise foncière, un impact environnemental limité et l'accessibilité en transports en commun. Les autres sites, écartés pour l'heure, sont l'hippodrome des Brûlins à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, la ZAC de la Plaine de la Ronce à Bois-Guillaume, la Petite Bouverie à Saint-Martin-du-Vivier, et le quartier Flaubert à Rouen.