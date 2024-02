Télévision. Qui veut être mon associé sur M6 : La Pâtisserie Numérique Euroise entre dans la compétition le 6 mars !

Le 6 mars prochain, Marine, une jeune créatrice de Louviers dans l'Eure, n'aura que quelques minutes pour convaincre les investisseurs de l'émission "Qui veut être mon associé ?"sur M6, de se lancer à ses côtés. La jeune femme est à l'origine d'un concept qui se nomme La Pâtisserie Numérique. Ainsi, elle a développé et commercialisé une imprimante 3D culinaire pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée chez les professionnels des métiers de bouche. Les chefs peuvent réaliser des créations sur-mesure, précises et personnalisables tout en préservant le goût et la qualité des ingrédients. Elle permet d'imprimer une grande variété de recettes, sans moule et sans aucune utilisation d'additifs, à partir de fichiers 3D.

L'entreprise propose un service complet qui accompagne les clients tout au long du processus d'impression des aliments, de l'achat de la machine à la formulation des consommables. Une idée qui pourrait révolutionner la cuisine professionnelle, à condition de trouver les fonds nécessaires à son développement. Réponse le 6 mars prochain sur M6.