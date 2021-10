Le théâtre des Arts s'ouvre à tous les publics

Quelle est la particularité du Théâtre des Arts ?

Nous explorons toutes les formes de musiques vivantes et leur rapport avec l’art de la représentation. J’aime transgresser les frontières entre les catégories et les programmations.

Vous êtes également un lieu de vie ?

Quatre jeunes chanteurs sont ici en permanence et travaillent sur des concerts, des actions culturelles et pédagogiques. Sans compter les 40 musiciens permanents de l’orchestre.

L’homme qui s’efface, votre nouvel opéra de chambre, montre que vous visez tous les publics.

Oui, le Théâtre des Arts a une dimension intergénérationnelle. L’éducation à l’art est fondamentale pour la vie en société et l’art a besoin de ce contact pour se développer. Cet opéra de chambre est destiné à un public familial. C’est un petit conte onirique et surréaliste, sur une musique de Pascal Charpentier. (photo : Frédéric Roels. Crédit : Isabelle Françaix)



Pratique. L’homme qui s’efface, Théâtre Charles-Dullin, allée des Arcades, Grand Quevilly. Durée : 1h15 sans entracte.

Mardi 29 mars à 20h ; mercredi 30 mars : 20h ; vendredi 1er avril : 20h ; dimanche 3 avril : 11h.