Rouen. Prison Bonne Nouvelle de Rouen : "Il faut être clair, c'est un cloaque"

La vétusté de la Prison Bonne Nouvelle est de nouveau pointée du doigt. Vendredi 16 janvier, plusieurs personnalités politiques l'ont visitée, comme Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et Gérard Leseul, député PS de Seine-Maritime. "Il faut être clair, c'est un cloaque", affirme le maire de Rouen et président de la métropole. "La situation en termes d'insalubrité, de risques aux personnes est insoutenable et elle n'est pas nouvelle !", s'exclame-t-il. Avec Didier Marie, sénateur PS et Gérard Leseul, député PS, Nicolas Mayer-Rossignol l'assure : "Nous exigeons d'être reçus par le ministre Eric Dupond-Moretti". Lors de leur visite, les élus ont constaté qu'à la prison, "des pignons se cassent la figure", affirme le maire de Rouen. "Des diagnostics sont en cours et les premiers résultats laissent entrevoir des dégâts très importants", ajoute Gérard Leseul. A l'issue des diagnostics qui seront rendus fin mars, "nous aurons de nouveau une réunion avec la direction et nous demanderons au ministre de venir." Un courrier a été envoyé le soir-même à Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.

Lire aussi. Rouen. Des travaux plus que nécessaires à la prison Bonne Nouvelle