Restaurant. Une pizza comme en Italie au Foglia

Ça sent la pizza depuis la rue, j'en ai l'eau à la bouche. Je pousse la porte de Foglia, rue Caponière à Caen, pour une pause déjeuner bien méritée. L'immense four à pizza trône au milieu de la pièce : "C'est un élément de décoration sympa, je voulais que les clients puissent nous voir cuisiner", explique le gérant, Corentin Grisez. Un conseil, il est prudent de réserver : "La salle est tout le temps complète, mais une majorité de mon activité se fait aussi à emporter."

26 pizzas à la carte

Je m'installe et consulte le menu. J'hésite entre l'indémodable "Quattro Formaggi" (16€) ou la savoureuse "Pescara" (15,50€) jambon, chèvre et miel. Une option s'offre à moi, qui présente une incapacité naturelle à faire un choix : prendre une moitié de chaque (9€ chacune). J'opte finalement pour la "Pescara". Ici, on peut choisir sa base : tomate, crème fraîche ou pesto. En tant qu'amatrice de pizza qui se respecte, je prends base sauce tomate ! "Nos ingrédients sont locaux, on travaille français pour les fruits et légumes. Nos viandes et fromages, eux, viennent pour la plupart d'Italie", détaille le gérant. Jorge Blanchard prend ma commande. Avec gentillesse et bienveillance, il s'occupe de la cuisine et du service. La pizza arrive dès sa sortie du four. Je m'arme de mes couverts et passe à l'attaque. Un régal ! La pâte faite maison est moelleuse, le fromage fondant, le jambon tendre et le miel vient relever ce festin gustatif. Je n'en laisse pas une miette… Corentin Grisez me glisse : "Je fais des pizzas comme celles d'Italie ! Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les clients italiens eux-mêmes !" La carte propose aussi des salades, mais l'essentiel reste des pizzas, pour des prix allant de 8€ à 17€, et une promesse de délice. Ils en proposent 26, ainsi qu'un "grand choix de boissons, sans alcool, ou des bières et vins français et italiens". C'est le premier restaurant ouvert par Corentin, qui ne s'arrête pas là : "Je suis en train d'en ouvrir un nouveau, il sera prêt dans quelques mois."

Pratique. 27 rue Caponière à Caen. Tél. 06 74 42 52 34