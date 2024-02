Goderville. Un collège tout neuf en 2025 : les travaux sont lancés

Du collège André Gide de Goderville, il ne reste pour le moment que la cantine et les ateliers des Segpa. D'ici septembre 2025, un établissement scolaire flambant neuf sortira de terre, à l'emplacement de l'ancien. Une opération à 28 millions d'euros, financée par le conseil départemental de la Seine-Maritime, aidé par l'Etat.

Une cour protégée de l'extérieur

Le futur collège, d'une surface de près de 6 000m2, comprendra un ensemble de bâtiments formant un "S", un plateau sportif extérieur, un espace de restauration mais aussi, à terme, quatre logements de fonction. "Nous avons imaginé une entrée à l'échelle des collégiens avec un premier bâtiment en rez-de-chaussée qui s'ouvre sur le préau et une cour protégée de l'espace public, détaille Flavien Blondel du cabinet ACAU Architectes, le bâtiment d'enseignement central sera sur deux niveaux. Côté nord, on retrouve un rez-de-chaussée simple qui comprendra la cuisine et des espaces de logistique". Le futur self s'ouvrira sur un espace végétalisé. "Chaque entité du collège a son propre espace paysagé qui tranche avec l'aspect minéral qui existait auparavant", poursuit l'architecte.

Flavien Blondel, architecte Impossible de lire le son.

Econome en énergie

"Les collèges qui font le fruit d'une déconstruction et reconstruction comme ici, au Havre, à Luneray ou prochainement à Gonfreville, sont généralement les plus anciens, qui ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui sur le plan de l'enseignement et sur le plan énergétique", note Bertrand Bellanger, président du conseil départemental de Seine-Maritime. Le projet bénéficie d'une subvention de l'Etat à hauteur de trois millions d'euros au titre du Fond vert. Un travail a été mené sur l'isolation thermique et acoustique. Le collège bénéficiera de toitures végétalisées et de façades en bois.

En attendant la rentrée 2025, les cours se poursuivent dans un collège provisoire pour les 700 élèves du collège André Gide.