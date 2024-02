Innovation. Des souvenirs digitaux en NFT pour les monuments rouennais

Exit le magnet, le porte-clé ou le stylo. La tendance désormais, c'est le NFT. Même dans la boutique souvenirs des sites patrimoniaux. Rouen sites et monuments vient de lancer ses premiers souvenirs digitaux en trois dimensions. Ils sont visualisables sur un smartphone ou un ordinateur via une plateforme sécurisée. "Le principe du NFT, c'est d'être propriétaire de son objet digital, comme on le serait d'un objet qu'on peut toucher. Ici, ce sont des objets 100% numériques", explique Anne Tiercelin, responsable de la communication pour Rouen sites et monuments. Ces objets digitaux concernent l'aître Saint-Maclou, l'Historial Jeanne d'Arc, le château de Robert le Diable et le Donjon.

Un objet en réalité augmentée

Pour voir l'objet digital, rendez-vous sur la plateforme Keru, l'entreprise avec laquelle s'est associé Rouen Sites et monuments pour ce projet. "Il se visualise soit en réalité augmentée, soit directement dans la plateforme." Comptez 4 euros pour acheter un objet dans les boutiques de Rouen sites et monuments. Et pour rendre ces souvenirs plus attractifs, des avantages y sont liés. "Par exemple, si on achète l'objet digital de l'aître Saint-Maclou, on bénéficie d'une réduction pour le parcours numérique de l'Historial", détaille Anne Tiercelin. Une nouvelle manière de soutenir l'innovation donc, après le magnet Ask Mona qui permet de dialoguer avec Jeanne d'Arc, sous la forme d'une intelligence artificielle.