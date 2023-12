Rouen. Découvrez le nouveau site internet de Rouen sites et monuments

Rouen sites et monuments, le premier opérateur public de la Métropole Rouen Normandie spécialisé dans la gestion de sites culturels et de monuments historiques, vient de lancer un nouveau site internet. Il est dédié aux cinq monuments et sites historiques rouennais dont la métropole a la gestion, à savoir l'Aître Saint-Maclou, le Donjon de Rouen, Château Robert le Diable, Historial Jeanne d'Arc, Maison Sublime.

Billetterie en ligne, agenda… Des fonctionnalités pensées pour aider les utilisateurs

Voici à quoi ressemble l'interface du nouveau site internet de Rouen sites et monuments.

Arrivé sur la page d'accueil du nouveau site internet, l'internaute se trouve devant une interface divisée en plusieurs rubriques : Groupes, Scolaires, Entreprises, Presse, Découvrir RNSM, Ressources, Blog, Contact, Newsletter. L'utilisateur peut en savoir plus sur chaque lieu géré par Rouen sites et monuments. En descendant avec la molette de la souris, il peut accéder à l'espace "Agenda". Il suffit de sélectionner une date, le type de public auquel on appartient et le lieu que l'on souhaite visiter. Une billetterie en ligne a également été pensée pour faciliter la réservation et permettre à chacun de suivre ses achats. Il faudra sélectionner le lieu à visiter, choisir son ticket, la date, l'horaire, l'ajouter à son panier virtuel puis se créer un compte avant de payer.

Des vidéos à découvrir

Une rubrique "blog" regroupe aussi des vidéos et des visites virtuelles qui permettent aux futurs visiteurs de se plonger dans l'histoire des cinq lieux à visiter. Et, pour les plus curieux, il est possible de recevoir une newsletter qui les tiendra informés des nouveautés à découvrir.