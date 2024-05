Bonne table à Caen. Le plein de gourmandises au Brunch des quais

En entrant au Brunch des quais, je suis frappée par les alcôves et la décoration. Une grande tapisserie tropicale rosée orne le mur à gauche, et de grands miroirs sur un mur rose décorent la salle de droite. "Nous avons eu un coup de cœur pour la tapisserie. Nous voulions une identité très marquée", m'explique Mathilda Masson, co-gérante avec son compagnon Lucas Babin. Tout droit issus de l'immobilier et la gestion de patrimoine, c'est par leurs parents restaurateurs qu'ils ont été guidés pour ouvrir ce nouveau restaurant il y a deux mois.

Brunch chaque midi

Affamée, je m'empresse de m'installer à table. Je découvre le menu qui tient sur une seule feuille plastifiée. C'est bon signe. Moins il y a de choix, plus c'est fait maison. Les trois plats phares sont "le hot-dog qui surprend, le pancake saumon que les clients adorent, et la revisite du baked-beans pour les amateurs de tradition", glisse Mathilda Masson. J'hésite entre les pancakes au saumon et son œuf poché ou le hot-dog du moment. Une amie assise juste à côté me le conseille. Mais après une longue réflexion, j'opte pour la première option, plus saine à mes yeux. On me glisse une belle assiette qui, par le mélange de couleurs, me donne envie. En bouche, c'est l'explosion. Une recette très salée mais le coulant de l'œuf sur mes pancakes me rappelle mes brunchs du dimanche. Les graines de grenade marquent justement le côté croquant du repas.

Pancakes au saumon et son œuf poché.

Ici, la carte du midi "dédiée au brunch" change à chaque saison. La carte du soir "plutôt traditionnelle" change chaque semaine. Je n'ai pas assez de place pour un dessert entier. Mon amie accepte de partager. Cheesecake aux agrumes, granola, pain perdu caramel beurre salé… tant de gourmandises qui s'offrent à nous. On opte finalement pour un banana bread, supplément coulis de chocolat accordé par la chef. Avant de partir, passez par les toilettes, elles sont plus qu'originales !

Pratique. 9 quai de Juillet à Caen. Fermé le lundi. Tél. : 09 88 56 70 58.