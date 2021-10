Finale de la Ligue Magnus : les Dragons ont survolé le premier match

Le match a démarré fort avec un premier but inscrit après 2’53” de jeu, suite à un bon travail de Julien Desrosiers, transmettant à Guenette (1-0). Les Strasbourgeois, en supériorité numérique, ont égalisé sur leur première occasion grâce à David Striz (8e, 1-1). La fin du premier tiers temps fut totalement à l’avantage des Dragons qui ont ajouté deux buts par Jonathan Zwikel et Carl Mallette (3-1). Au retour de la pause, les Dragons ont continué à harceler la cage adverse, ajoutant un 4e but par Guenette. Les Jaunes et noirs se sont ensuite contentés de gérer leur avance, avant de finir en beauté grâce à Carl Mallette (5-1). Les Dragons ont entamé leur finale de la plus belle des manières. Mercredi 30 mars a lieu le deuxième match.