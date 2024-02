Rouen. Des parapluies et brassards fluorescents distribués aux séniors

Une opération spéciale a été menée jeudi 8 février, rue des Arsins à Rouen, devant la Maison des aînés. Vers 16h, les policiers nationaux et municipaux ont distribué gratuitement des parapluies et des brassards fluorescents aux personnes âgées. L'objectif : qu'elles soient visibles par les automobilistes. "Les personnes âgées sont régulièrement victimes d'accidents de la circulation, et le plus souvent sur des passages piétons", indique le commandant Denis Casorla, responsable de la brigade motocycliste et de la sécurité routière à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) 76. Joëlle Havard, retraitée, a réussi à avoir un parapluie orange et un brassard fluorescent. Selon elle, "ça nous donne des outils pour qu'on nous voie, c'est quand même une sécurité." Serge Le Foll-Rivoallan a lui aussi bénéficié de ces accessoires. "L'intérêt, c'est surtout le brassard pour être vu. Je pense qu'il faudrait même en avoir deux, notamment quand on change de trottoir." Une prochaine opération devrait être organisée mi-février à Rouen, selon les disponibilités des policiers nationaux et municipaux.