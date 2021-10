Rouen : police nationale et municipale "main dans la main"

La convention signée pour trois ans, vendredi 7 septembre, par Yvon Robert, maire de Rouen, et Pierre de Bousquet, préfet de Seine-Maritime, a entériné une collaboration plus étroite entre la police municipale et la police nationale.Un diagnostic local de sécurité a permis de mettre en lumière les besoins de la ville. Concrètement, les deux polices pourront travailler de concert dans les quartier les plus difficiles. Des collaborations seront aussi mises en place pour les affaires de stupéfiants.