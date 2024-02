Granville. Carnaval : venez profiter des festivités dès vendredi !

La préparation du Carnaval de Granville se fait sur 6 mois. Dès septembre, les groupes démontent les chars de l'an dernier et se réunissent pour choisir leur nouveau thème. À partir d'octobre, place au gros œuvre. On crée la structure, les personnages, et on commence la peinture. Aujourd'hui, on peaufine les quelques détails avant le jour J.

Un programme riche

Ce vendredi 9 février, les festivités démarreront à la maison du carnaval avec un concert animé par Marcel et son Orchestre pour l'ouverture de ce grand évènement, à partir de ça : la fête sera lancée ! Samedi soir, il y aura le célèbre concours de costume et puis un spectacle pyrotechnique.

Le gros temps fort de ce Carnaval, c'est la plus grande cavalcade d'Europe. En effet, dimanche 11 février, 46 chars défileront à partir de 13h30 dans les rues de Granville.

Pour la dernière journée, mardi 13 février, une autre cavalcade humoristique et satirique est organisée ainsi que l'exécution de Sa Majesté à la Plage du Plat Gousset. En fin d'après-midi, une grande bataille de confettis se déroule sur le Cours Jonville et puis, l'évènement sera clôturé par la nuit des Intrigues, une des spécificités du Carnaval de Granville.

Quelques nouveautés pour la 150e édition

Plusieurs animations ont été prévues pour cette 150e édition dont notamment un film qui sera projeté pendant le Carnaval à proximité du Podium Cours Jonville, regroupant plusieurs archives de ces dernières années.

Écoutez Atonina Julienne, présidente du comité d'organisation du Carnaval de Granville :

Tout est désormais prêt pour cette 150e édition alors on croise à présent les doigts pour que la météo soit au rendez-vous… selon Antonina Julienne, il fait toujours beau au Carnaval de Granville ! Elle rappelle également ne pas oublier pas de venir costumé !