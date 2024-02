Granville. Carnaval 2024 : 46 chars envahissent la ville, voici le programme du dimanche 11 février

Carnaval. Pour la 150e édition du carnaval de Granville, et en particulier pour cette journée du dimanche 11 février, les musiciens et les 46 chars déambuleront dans les rues de la ville. On vous explique tout à propos de cette journée.