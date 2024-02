Granville. Carnaval 2024 : remise des clés et défilés de costume, le programme du samedi 10 février !

Du vendredi 9 au mardi 13 février, le carnaval de Granville célèbre ses 150 ans. En effet, depuis 1875, la foule investit les rues de Granville pour une fête spectaculaire, aussi fédératrice qu'humoristique. Au programme, chars, bals, mapping, concerts et déguisements. On vous dit tout !

Samedi 10 février

Après s'être remis de nos émotions du vendredi, direction le "marché du carnaval" dans la matinée. S'ensuivront la traditionnelle remise des clés de la ville à 14 heures puis la cavalcade des enfants à 14h15 depuis le Calvaire jusqu'à la Maison du carnaval. Elle sera suivie d'un bal des enfants orchestré par le groupe Olifan.

A 18h, un défilé est organisé pour élire le plus beau costume sur le podium du Cours Jonville. Ensuite, la foule s'embrasera avec le Bagad Brieg et la compagnie Sonjévéyés et un spectacle musical et pyrotechnique.

Pour finir, vers 20h30, les fanfares déambuleront dans toute la ville pour une soirée festive.

Podcast "Arrête ton char, saison 2"

Retrouvez le nouveau podcast de Tendance Ouest, "Arrête ton char, saison 2" en cliquant ici. Thibault Lecoq s'est intéressé à six chars qui défileront dimanche 11 février lors de la grande cavalcade.