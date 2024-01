Musique. L'album "VersuS" de Vitaa et Slimane dépasse le million d'exemplaires vendus !

En 2019, sortait VersuS. Cette année-là, il a été l'un des albums les plus vendus en France. Porté par des titres comme Je te le donne, Ça va, ça vient ou Avant toi, le disque a passé huit semaines en têtes des charts et a raflé plusieurs récompenses, dont une Victoire de la Musique et la Chanson de l'année 2020.

Grâce à ce succès, Vitaa et Slimane ont réussi à remplir la Défense Arena de Paris. Le concert a réuni 40 000 spectateurs pour l'ultime date de leur tournée VersuS Tour le 17 décembre 2022.

L'album continue donc de trouver preneurs. Après avoir franchi le cap des 500 000 ventes en juillet 2020, VersuS vient de franchir la barre du million d'exemplaires écoulés en France.

Aujourd'hui en solo, Vitaa et Slimane continuent d'enchaîner les tubes chacun de leur côté.