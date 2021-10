Quel est le rôle du Centre Dramatique Régional ?

C’est d’abord et avant tout une maison de création, mais aussi de production, qui a la particularité d’être dirigée par des artistes.

Cette spécificité lui donne une mission particulière ?

Non pas une mais des missions. Nous avons tout d’abord une mission de diffusion, que nous pouvons remplir grâce au théâtre des Deux Rives. étant donné notre statut de centre dramatique, nous avons également une mission de formation et de transmission. à travers elles j’espère favoriser un mélange de génération, à la fois au niveau des créateurs mais aussi des acteurs et du public.

C’est ce que vous réalisez pleinement avec la Flûte ?

Ce spectacle écrit par Edward Bond est présenté dans les lycées. La Flûte raconte le parcours d’un adolescent en difficulté avec sa famille. Les lycéens travaillent sur le projet avec nous et participeront aux représentations qui seront données du 4 au 8 avril.

Photo : Elizabeth Macocco dirige le Centre régional d’Art dramatique et le théâtre des deux rives.(Photo : Hervé Mazaury)