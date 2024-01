Rouen. Hausse des violences et manque d'effectifs, le parquet alerte

Face aux cas de violences conjugales et d'atteintes à l'environnement, le tribunal judiciaire de Rouen a mis en place de nouveaux dispositifs.

Environnement

Le tribunal judiciaire de Rouen s'est doté récemment d'un pôle régional de l'environnement. Cette nouvelle juridiction spécialisée est soumise au Code de l'environnement et est donc compétente pour traiter des affaires judiciaires civiles et pénales du contentieux environnemental. Le pôle régional de l'environnement travaille en partenariat avec le Comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale (Colden) récemment mis en place et qui est une sorte de Codaff (Comité opérationnel départemental anti-fraude) de l'environnement, placé sous l'autorité de la préfecture.

Violences conjugales

Le parquet de Rouen continue également de s'intéresser à la lutte contre les violences conjugales, toujours en hausse. En plus de la création d'un pôle dédié, le tribunal judiciaire vient de mettre en place un hébergement pour les auteurs de violences, afin de lutter contre la récidive. Huit places ont été ouvertes courant novembre et sa gestion a été confiée à l'association Emergence-s.