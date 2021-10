Lundi 28 mars en fin de soirée, trois individus - deux jeunes hommes de 16 et 19 ans et une femme de 19 ans - originaires de Sotteville-lès-Rouen et Saint-Saëns, ont été pris en flagrant délit de vol de métaux par la Brigade anti-criminalité, à Grand-Couronne. Quand les policiers sont intervenus, ils étaient en train d'opérer dans une déchetterie.