Périphérique de Caen. Un accident entre six véhicules entraîne de forts ralentissements

Un accident sur le périphérique, et ce sont des kilomètres de bouchons qui se forment. De nombreux automobilistes ont pu s'en rendre compte une nouvelle fois ce mercredi 24 janvier. Juste avant 18h, un carambolage a eu lieu entre cinq voitures et un véhicule utilitaire.

Une victime refuse sa prise en charge

Treize sapeurs pompiers sont intervenus pour porter secours aux victimes, et protéger les lieux de l'accident. Trois blessés sont recensés par le service départemental d'incendie et de secours : une femme de 45 ans refusant son transport à l'hôpital, une femme de 46 ans transportée à la Polyclinique du parc, et un homme de 47 ans dirigé, lui, vers le CHU de Caen.

De nombreux embouteillages devraient se former sur le périphérique de Caen ce jeudi 25 janvier. Les agriculteurs prévoient, en effet, diverses actions dans le département pour ce "jeudi de la colère".