France-Monde. Ava Max et Kygo reprennent Shakira et proposent "Whatever"

Souvenez-vous, en 2001, Shakira sortait son tube planétaire "Whenever, wherever". Un tube qui, deux décennies plus tard, refait parler de lui. C'est Ava Max et Kygo qui donnent un coup de neuf à ce titre culte en proposant "Whatever".

Ava Max compte bien revenir sur le devant de la scène musicale mondiale et quoi de mieux pour cela que de s'associer à celui qui a enchaîné les reprises ces dernières années. En effet, Kygo s'est approprié les hits de Donna Summer avec "Hot Stuff", "Higher Love" de Whitney Houston, ou encore l'incontournable "What's Love Got To Do With It" de Tina Turner.

Reste à savoir si ce tube fera aussi bien que celui de Shakira qui à l'époque s'était écoulé à neuf millions d'exemplaires et classé dans 31 pays différents.