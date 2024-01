Hippisme. Quatre chevaux ornais dans la plus prestigieuse course de trot monté au monde

C'est la plus prestigieuse course hippique de trot monté au monde. Les meilleurs chevaux et jockeys de trot vont disputer, dimanche 21 janvier, le Prix de Cornulier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Parmi les 18 chevaux sur la ligne de départ, quatre sont ornais et deux d'entre eux peuvent prétendre à la victoire : Ina du Rib, entraînée à Neuvy-au-Houlme par Joël Hallais, et la tenante du titre Flamme du Goutier, entraînée à La Ferté-Fresnel par Thierry Duvaldestin.

"Flamme du Goutier pourrait entrer dans l'histoire des courses, lance Guillaume Covès, journaliste pour le site spécialisé Equidia. Elle a remporté deux fois le Prix de Cornulier et, si elle remporte ce troisième, ce serait la première jument à réaliser un triplé."

Le départ de la course est donné dimanche à 15h15. 2 700 mètres séparent les chevaux de la ligne d'arrivée pour finir sur le toit du monde hippique.