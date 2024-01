Hockey sur glace. Un bus gratuit après les matchs des Dragons de Rouen en soirée

C'est l'une des nouveautés de 2024. Vendredi 19 janvier, pour le match Rouen / Cergy, les spectateurs qui viendront voir les Dragons de Rouen à la patinoire de l'Ile Lacroix, pourront bénéficier gratuitement d'un départ supplémentaire de la ligne de bus 11 en soirée. Elle dessert Mont-Saint-Aignan mais aussi Bihorel et Bois-Guillaume sans oublier le centre-ville de Rouen et l'Ile Lacroix. Désormais, ce bus partira de la patinoire aux alentours de 22h15 en coordination avec l'horaire exact de fin du match. "Comme pour les matchs à Diochon, l'usage du bus sera gratuit", précise Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole de Rouen. Ce service s'ajoute à celui de la navette fluviale et de la desserte du Pré-aux-Loups, mis en place en août dernier.