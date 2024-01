Star Academy. Vous voulez soutenir Pierre ? Un écran géant installé chez lui, à Villedieu, pour suivre sa demi-finale

Pierre Garnier est dans presque toutes les conversations à Villedieu-les-Poêles. Le jeune homme de 21 ans participe à la Star Academy sur TF1. Il y performe même, car il s'est qualifié pour la demi-finale du télécrochet. Pour permettre aux habitants de la commune de suivre l'aventure de l'enfant du pays, la mairie va installer un écran géant, samedi 27 janvier, dans le complexe sportif.

"On s'était dit que si Pierre allait loin, on se devait de faire quelque chose", assure le maire, Pierre Lemaître. La jauge est de 1 000 places, "grand maximum". Pour avoir sa place, il faudra aller chez les commerçants de la cité sourdine, qui s'assureront de la distribution de bracelets pour accéder à la salle. Entre cinq et dix commerces pourront distribuer le précieux sésame. Sur place, il y aura une buvette, un service d'ordre et des animations entre les publicités. Si Pierre se qualifie pour la finale, un nouvel écran géant sera alors installé, cette fois-ci à la salle des fêtes.